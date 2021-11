La Serie A va in soccorso di Mancini, Lega Calcio pronta a rinviare tutte le partite per aiutare la Nazionale

La Lega Calcio va in soccorso di Roberto Mancini. Ne va della credibilità del nostro calcio, che non può permettersi il rischio di fallire la qualificazione ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. In vista di marzo, dunque, si valuta una variazione nel calendario della Serie A.

Per evitare che Mancini riveda i giocatori soltanto il 21 marzo, a tre giorni dalla prima sfida dei playoff, si sta pensando di fare qualcosa. Un’idea sarebbe quella di organizzare uno stage a febbraio ma, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la proposta estrema sarebbe di posticipare il turno del 20 marzo, così da concedere i giocatori a Mancini dal 18 marzo.

Serie A, ipotesi rinvio per le partite del 20 marzo

Il calendario in teoria non avrebbe mercoledì liberi, ma alcune italiane potrebbero non essere nei turni di coppe europee. La giornata sarebbe quindi recuperabile in un’altra data. La Lega sembra possibilista perché ha capito che il problema la riguarda anche da un punto di vista economico. I diritti tv di un torneo appartenente a una Nazione che ha fallito per due volte l’accesso ai Mondiali, infatti, non possono essere considerati molto appetibili. Si farà di tutto, dunque, per scongiurare un’altra figuraccia e nuovi problemi economici al sistema nostrano.