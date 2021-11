Qatar 2022, UFFICIALE: ricorso alla FIFA per la mancata qualificazione

Colpo di scena in vista del mondiale in Qatar nel 2022: la FIFA ha ricevuto un ricorso ufficiale per quanto accaduto sul campo

In questa sosta per le nazionali sono stati emanati diversi verdetti in vista del Mondiale in Qatar: lo sa bene Mancini, che dovrà conquistarsi la qualificazione ai Playoff.

Nonostante l’insindacabile giudizio del campo, potrebbe non essere detta l’ultima parola. Come riportato da ‘RMC Sport’, il Sudafrica ha avanzato un ricorso ufficiale alla FIFA per quanto accaduto contro il Ghana. La sconfitta, che non ha permesso ai ‘Bafana Bafana’ di qualificarsi al prossimo mondiale, è stata viziata da un rigore inesistente. Il VAR non era disponibile per quella sfida e questo ha contribuito alla situazione di cui sopra. Ora, si attenderà una risposta da parte della FIFA.