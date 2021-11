Lazio, Immobile non molla e punta la Juve: “Sono in via di guarigione”

Dopo aver saltato gli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini per un problema al polpaccio, il capitano della Lazio, Immobile, spera di recupera per la Juve

Una confessione a pochi passi da San Pietro: “Sono in via di guarigione. Purtroppo, ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l’edema per effettuare gli esami”.

Così Ciro Immobile, attaccante della Lazio, spiega a Marco Tardelli, campione del Mondo con l’Italia nel 1982, presso la Sala San Pio X in Vaticano, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della partita amichevole ‘Fratelli tutti’, tra la World Rom Organization e la Squadra del Papa – Fratelli tutti, in programma domenica 21 novembre alle ore 14.30 al Centro Sportivo di Formello. “Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017″, ha detto Immobile, commentando il momento che sta vivendo l’Italia del Ct Roberto Mancini. Intanto, il capitano della Lazio incrocia le dita: si sta allenando a parte nella palestra per cercare di recuperare dal problema fisico. Difficilmente sarà in campo sabato contro la Juventus, ma l’ex Torino farà di tutto per esserci.