Coronavirus, bollettino 16 novembre: 7698 nuovi casi, 74 morti

I dati del Ministero della Salute con il bollettino sul coronavirus relativo al 16 novembre 2021: 7698 nuovi casi, 74 morti

Sono 7.698 i nuovi casi di coronavirus in Italia come da bollettino del ministero della Salute. Un numero che, dati i 684.710 test effettuati, porta il tasso di positività all’1,1%, in discesa rispetto al 2,1% di ieri.

I decessi sono 74, numero che contempla anche 10 decessi pregressi con le vittime totali che salgono a 132.893. I guariti di oggi sono 5.220 per un totale di 4.616.786: in base a questi numeri gli attualmente positivi sono 123.396, 2.521 in più rispetto a ieri.

Dal punto di vista della situazione ospedaliera, crescono sia ricoveri ordinari che terapia intensiva: i primi sono 3970, 162 in più rispetto a ieri. I secondi invece sono 481 con una crescita di sei unità rispetto a ieri e 41 ingressi giornalieri in rianimazione.