Chiesta la cessione: game over Donnarumma-Navas

Possibile svolta drastica nel duello tra Donnarumma e Keylor Navas: la decisione definitiva che fa contento Raiola

Un dualismo che sta facendo male a tutti: Donnarumma e Keylor Navas non stanno vivendo bene la scelta di Pochettino e del Paris Saint-Germain di non eleggere un portiere titolare. Una situazione che vede i due portieri alternarsi quasi in maniera regolare e che non soddisfa nessuno dei due.

L’estremo difensore italiano, salutato il Milan a parametro zero, si aspettava ben altro trattamento a Parigi e ha espresso nei giorni scorsi tutto il suo malcontento. “L’alternanza con Keylor Navas mi disturba – le sue parole -. Ho sempre giocato titolare e restare in panchina a volte fa male”. Un pensiero condiviso anche dal compagno-rivale e che potrebbe portare ad una scelta drastica, secondo quanto riportato dal giornalista del Qatar Mohammed Al Kaabi.

Calciomercato, Donnarumma-Keylor Navas: scelta fatta

Una situazione, quella del dualismo tra Donnarumma e Keylor Navas che avrebbe spinto il portiere ex Real Madrid a valutare anche l’addio al Psg. Come già accaduto in Spagna, quando dovette affrontare la concorrenza di Courtois, l’estremo difensore del Costa Rica, sta pensando di chiedere la cessione al termine della stagione.

Una scelta che toglierebbe dagli impicci Pochettino, che si ritroverebbe con un portiere titolare fisso, e farebbe contento ovviamente Donnarumma e Raiola che ha già esternato il suo malcontento per la situazione attuale al Psg.