Allegri lo scippa ad Ancelotti: super colpo bianconero

Nuovi rinforzi di qualità per la Juventus di Massimiliano Allegri. Sarebbe lo stesso tecnico bianconero ad averne richiesto l’acquisto

La Juventus di Massimiliano Allegri è alla ricerca di rinforzi per migliorare la qualità della rosa, soprattutto in avanti.

Il tecnico bianconero sogna soprattutto un attaccante, un vero bomber, che possa far dimenticare, una volta per tutte Cristiano Ronaldo. Il sogno porta il nome di Dusan Vlahovic. Un sogno difficile da realizzare ma il calciomercato della Juventus non si fermerà certamente all’acquisto di un attaccante. Servono centrocampisti e altri giocatori offensivi.

Asensio nel mirino

Dalla Spagna giunge notizia che la Juventus sarebbe sulle tracce di Marco Asensio. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, sarebbe stato Massimiliano Allegri a chiedere l’acquisto del classe 1996 spagnolo.

Il 25enne ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e un suo addio già a gennaio non è da escludere. Il Real Madrid – come si legge – sarebbe pronto a sacrificarlo per incassare soldi necessari per realizzare il grande colpo. I blancos, infatti, non hanno smesso di pensare di mettere le mani su uno tra Haaland e Mbappe. Per Ancelotti, Asensio non è certo una prima scelta, ma la Juventus dovrà fare attenzione all’interesse da parte dell’Arsenal.