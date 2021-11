Balotelli in Nazionale: “Meglio di Scamacca e Belotti” | Tifosi divisi sui social

Balotelli in Nazionale: si torna a parlare del possibile ritorno dell’attaccante dopo il flop dei centravanti azzurri scelti da Mancini

La sterilità dell’attacco ha condannato l’Italia anche sul campo dell’Irlanda del Nord. Gli azzurri non sono riusciti a sfondare il muro dei padroni di casa e all’indomani della mancata qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar sul banco degli imputati sono finiti anche gli attaccanti scelti dal ct Mancini.

A CMIT TV, nel corso di Calciomercato Show, Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ ha parlato così di Mario Balotelli: “Non posso vedere che per 65 minuti fa da boa centrale Lorenzo Insigne. Tutto questo per poi sentirmi dire tutto l’anno che Ciro Immobile è il male della Nazionale. Ma questo Scamacca, che ha ampi margini di miglioramento, e questo Belotti, sono migliori di Mario Balotelli? Non ho detto che deve giocare, ma va convocato Mario Balotelli. Mario sta benissimo, l’ho sentito: è in forma, si allena e vuole troppo la Nazionale. Pagherebbe per tornare in Nazionale”.

Balotelli in Nazionale: tifosi divisi sui social

I tifosi sono piuttosto divisi sui social tra chi vorrebbe rivedere Balotelli in azzurro per i playoff e che invece non vuole più dare una chance all’attaccante attualmente in forza in Turchia, all’Adana Demirsport. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Propongo di convocare balotelli. Tanto peggio di così non si può — FlavioASR (@39Flavio28) November 16, 2021

Quelli che invocano la convocazione di #Balotelli per i playoff stanno scherzando, giusto? — Keyser (@SozeKeyser_) November 16, 2021

Comunque io un pensiero nel convocare Balotelli lo farei — gatta 😈 (@w4bisabi) November 15, 2021

#Balotelli in tendenza e c’è chi lo invoca ancora per la Nazionale 😂.

Balotelli non ha problemi a stare in campo, Balotelli ha problemi a stare in una squadra.

Ha problemi nello spogliatotio, con i compagni, con il mister, con il magazzinere . . .

Le sue chance le ha avute. — rott ⚪️ ⚫️ (@rott54558957) November 16, 2021