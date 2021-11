VIDEO CMIT TV | Calciomercato Show, post Italia: DIRETTA TWITCH

Torna l’appuntamento con Calciomercato Show per il post partita dell’Italia: come sempre in diretta sul nostro canale Twitch

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: questa sera saremo in diretta con il nostro Calciomercato Show sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata con i commenti su quanto accaduto in Irlanda del Nord-Italia. Gli Azzurri si giocano l’accesso ai prossimi Mondiali in Qatar.

Conduce Marco Giordano che sarà affiancato dal nostro Daniele Trecca. L’ospite di serata è Fabrizio Roncone del ‘Corriere della Sera’.