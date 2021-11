Qualificazioni, sostituzioni in quattro slot: KO a tavolino e addio Mondiali

Errore madornale nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, Cuper sbaglia i cambi in Congo-Benin e rischia il KO a tavolino

Clamoroso errore di Hector Cuper durante Congo-Benin, gara di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico, sul risultato di 2 a 0 per la sua Nazionale, ha effettuato la quarta sostituzione con un quarto slot non consentito.

Così, nonostante il 2 a 0 finale dei congolesi, ora il match rischia di essere annullato. La vittoria potrebe andare a tavolino alla Nazionale avversaria. In questo caso, sarebbe proprio il Benin a riappropriarsi della vetta del gruppo e a proseguire il proprio percorso agli spareggi, con il Congo di Cuper costretto a dire addio al sogno mondiale.

Novità importanti sulla decisione definitiva sono dunque attese nelle prossime ore. L’errore di Cuper potrebbe costare caro alla sua Nazionale.

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT

— Walid Ziani (@bylka613_) November 14, 2021