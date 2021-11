Irlanda-Italia, Mancini cambia in attacco | Probabili formazioni

Le probabili formazioni e le scelte di Mancini in vista di Irlanda-Italia, match di qualificazione ai Mondiali di qatar 2022 previsto stasera

Vincere e sperare. E’ l’obiettivo odierno dell’Italia, che stasera affronterà l’Irlanda del Nord alle 20.45 al Windsor Park di Belfast. Dopo l’1-1 di venerdì all’Olimpico contro la Svizzera, la Nazionale di Roberto Mancini si gioca la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 nell’ultimo turno.

Attualmente azzurri ed elvetici sono in vetta alla classifica con 15 punti. La differenza reti, prima discriminante per decretare la squadra qualificata in caso di punteggio pari, al momento premia i campioni d’Europa (+11 per l’Italia, +9 per la Svizzera). Oggi bisognerà quindi vincere e farlo con diversi gol di scarto per evitare brutte sorprese.

Irlanda-Italia, le probabili formazioni

In attacco, stasera, Mancini potrebbe decidere di affidarsi a Berardi, Insigne e Chiesa, col napoletano schierato come ‘falso 9’. Queste le probabili formazioni:

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Washington, Magennis. Ct: Baraclough.

A disposizione: Hazard, Southwood, Bradley, Lewis, Flanagan, McGinn, Taylor, C. Evans, Gailbraith, Jones, Whyte, Brown.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Cragno, G. Ferrari, G. Mancini, Zappacosta, Cristante, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Raspadori, Scamacca, Belotti.

ARBITRO: Kovacs (Romania).