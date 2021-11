Irlanda del Nord-Italia, Mancini carica: il messaggio prima del match

Roberto Mancini ha parlato prima di Irlanda del Nord-Italia: il ct suona la carica per arrivare ai Mondiali 2022

“Non vedo l’ora di giocare”. Roberto Mancini freme a pochi minuti dal fischio d’inizio di Irlanda del Nord-Italia.

Gli azzurri devono vincere e sperare per staccare il pass per i Mondiali 2022 e il commissario tecnico afferma: “Ci penso da stamattina e il tempo non passa mai. Spero che sia una serata felice”.

Da battere ci sarà una Irlanda del Nord che in cassa non ha preso gol: “Sono difficili da battere in casa, sarà una partita dura: concedono poco e sono molto forti fisicamente”. Infine, la Svizzera: “Ho sempre pensato che ci avrebbe messo in difficoltà. Il girone però meritavamo di vincerlo già nelle due gare contro di loro: meritavamo ampiamente ma questo è il calcio. Dobbiamo essere forti nei momenti difficili ed essere consapevoli che abbiamo molte possibilità”.