L’Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali in Irlanda del Nord. Gli azzurri di Mancini deludono e inevitabilmente il Commissario tecnico finisce nel mirino della critica

La vittoria degli Europei è ormai un lontano ricordo. L’Italia di Roberto Mancini, dopo il pareggio contro la Svizzera, a Roma, delude anche in Irlanda del Nord.

LEGGI ANCHE >>> VOTI E TABELLINO DI IRLANDA DEL NORD 0-0| Disastro Jorginho-Insigne ma il peggiore è Mancini!

Gli azzurri faticano ad imporre il proprio gioco e inevitabilmente finiscono nel mirino il Commissario tecnico e le sue scelte. Alla fine il Ct le prove tutte ma la sua squadra non riesce mai ad impegnare veramente Peacock-Farrell. Anzi a sfiorare la rete del vantaggio è l’Irlanda.

I tifosi sui social si sono così letteralmente scatenati:

Per me 80% colpa di Mancini

Per come ha preparato queste partite, per i cambi fatti e PER AVER FATTO TIRARE I RIGORI A JORGINHO FRELLO MALEDETTO#irlandadelnorditalia

— 👁‍🗨 (@ntefida) November 15, 2021