Coronavirus, bollettino 15 novembre: 5144 nuovi casi, 44 decessi

Coronavirus, bollettino 15 novembre: tutti i dati aggiornati nel report quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute

Sono 5.144 i nuovi casi da coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 7.569 di domenica. Sale così a 4.865.260 il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 – compresi guariti e morti – dall’inizio della pandemia. I decessi odierni sono 44 in leggero rialzo rispetto alle 36 di ieri: Dall’inizio della pandemia, a febbraio 2020, sono morte 132.819 persone.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 14 novembre: 7.569 nuovi casi, 36 decessi

Gli attualmente positivi in Italia sono in tutto 120.875. I tamponi sono 248.825, in calo rispetto ai 445.593 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 2,1 per cento in leggero aumento rispetto all’1,6 del 14 novembre. I ricoverati con sintomi sono 3.808, mentre si contano 17 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 470. I dimessi/guariti sono 3.510, per un totale di 4.611.566 dall’inizio della pandemia da Coronavirus. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (712), Emilia-Romagna (651), e Lazio (595).