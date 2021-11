Adani torna in cabina di commento per la Rai: affiancherà Alberto Rimedio per la decisiva sfida dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Si deciderà tutto nei prossimi 90 minuti. Questa sera, sul campo dell’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini si giocherà l’accesso ai prossimi Mondiali. Una sfida a distanza con la Svizzera, che è a pari punti nel girone, per la qualificazione diretta.

I campioni d’Europa dovranno confermare il vantaggio di due gol nella differenza reti totale nei confronti della Svizzera. Servirà dunque una vittoria, possibilmente con tanti gol, per scacciare l’incubo spareggio. La missione sarà tutt’altro che semplice: l’Irlanda del Nord, infatti, non ha ancora subito gol in casa nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. La gara sarà come sempre trasmessa in chiaro sui canali ‘Rai‘. Con il ritorno di Daniele Adani in commento.

Adani al commento Rai in Irlanda del Nord-Italia

La partita del ‘Windsor Park’ di Belfast verrà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su ‘Rai Uno’ e, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la telecronaca è stata affidata ad Alberto Rimedio che per l’occasione sarà affiancato in cabina di commento da Daniele Adani. L’ex opinionista ‘Sky’ è passato da pochi mesi alla ‘Rai’ e dopo aver affiancato Stefano Bizzotto al commento nella finale di Nations League tra Francia e Spagna questa sera farà il suo debutto da seconda voce in un match ufficiale della Nazionale italiana.