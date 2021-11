Juventus, il “corto muso” di Allegri finisce anche sulla Treccani

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è diventato anche autore di uno dei neologismi secondo l’Enciclopedia Treccani: “corto muso”

Max Allegri non sta andando benissimo finora sulla panchina della Juventus, in questo ritorno in bianconero dopo il 2019, anno nel quale, prima di lasciare la gestione tecnica della Vecchia Signora, il tecnico livornese spiegò il suo concetto di “corto muso” in una conferenza stampa dopo una sconfitta in casa della SPAL.

Oggi, nel 2021, questa locuzione è entrata ufficialmente fra i neologismi di quest’anno dell’Enciclopedia Treccani con questa definizione in merito all’ambito calcistico:

Allegri in conferenza stampa parla del fatto che il vantaggio, pur ampio della sua squadra, conta poco. In fondo, spiega, per vincere lo scudetto basta arrivare un punto sopra il Napoli. […]. “Corto muso” è l’espressione tecnica con cui si indica questa situazione. La conferenza stampa, condivisa sui social, è diventata virale