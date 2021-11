Incubo playoff per l’Italia, i possibili avversari: c’è anche Ronaldo

Si delineano le squadre che prenderanno parte ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2022: perché l’Italia deve evitarli

La speranza è che il sorteggio non riguardi l’Italia. Gli azzurri di Mancini domani devono vincere (e bene) contro l’Irlanda del Nord, sperando che la Svizzera non faccia una goleada contro la Bulgaria. In questo modo i campioni d’Europa confermerebbero il primo posto nel girone e accederebbero direttamente ai Mondiali 2022.

Dovessero arrivare, invece, brutte notizie per la nostra Nazionale, cosa ci aspetterebbe nel sorteggio dei playoff? La situazione inizia a delinearsi e per Mancini non sono certo buone notizie. Questa sera la Spagna ha staccato il pass per il Qatar, relegando agli spareggi la Svezia che così brutti ricordi va venire a galla per l’Italia. Ma il pericolo vero si chiama Cristiano Ronaldo che con il suo Portogallo a marzo proverà a strappare il pass per i Mondiali. Altre seconde già certe sono Scozia, Russia e Macedonia.

Italia, incubo Ronaldo e Ibra per i playoff

Agli spareggi, salvo clamorosi colpi di scena, andrà la Polonia che per accedere direttamente ai Mondiali dovrebbe sperare in una sconfitta dell’Inghilterra contro San Marino. Ancora incerti i gruppi D (Finlandia e Ucraina per il secondo posto) e G (Olanda, Turchia e Norvegia racchiuse in due punti). Galles e Repubblica Ceca pure si contendono la seconda piazza con la certezza però che l’esclusa accederà agli spareggi tramite la Nations League insieme all’Austria.

Queste le squadre ai playoff: Portogallo, Svezia, Scozia, Russia, Macedonia, Repubblica Ceca*, Polonia**, Galles*, Austria

I gironi in bilico:

Gruppo D: Finlandia (11) o Ucraina (9). Differenza reti +2 e +1. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina

Gruppo G: Olanda (20), Turchia (18), Norvegia (18). Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia.