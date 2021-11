Irlanda del Nord-Italia, UFFICIALE: ennesima assenza per Mancini

Cambi in vista per Roberto Mancini in vista della sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali contro l’Irlanda del Nord. C’è anche un’assenza

Il pareggio amaro raccolto contro la Svizzera costringerà l’Italia a fare un altro passo importante per raggiungere il primato e la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali. I ragazzi di Mancini puntano al bottino pieno per scongiurare il pericolo playoff e mantenendo il margine di vantaggio sugli elvetici che incalzano alle spalle.

Cambi in vista nella formazione del commissario tecnico che intanto ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Irlanda del Nord. Oltre a Bastoni e Calabria per infortunio, e Biraghi per motivi personali, il ct dell’Italia farà a meno anche di Salvatore Sirigu: la federazione non ha comunque specificato i motivi dell’assenza del portiere del Torino. Donnarumma, Cragno e Meret il terzetto di estremi difensori, mentre la Zappacosta è la new entry.

Ecco l’elenco dell’Italia:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).