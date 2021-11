Adrien Rabiot, centrocampista della Francia e della Juventus, ha parlato in merito al suo futuro con la Vecchia Signora: le ultime sul calciomercato dei bianconeri

L’esperienza di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus non è stata finora particolarmente esaltante.

Il giocatore francese, arrivato nell’estate di calciomercato del 2019, in queste due stagioni e qualcosa a Torino non ha messo in mostra le qualità che tutti si aspettavano ed il suo stipendio si aggira attorno ai 7 milioni di euro a stagione, una buona motivazione per mettere il giocatore sulla lista dei trasferimenti.

Calciomercato Juventus, parla Rabiot dalla Francia

Intervenuto però ai microfoni di ‘Telefoot’, Adrien Rabiot ha fatto chiarezza sul suo futuro alla Juventus: “Sono felice a Torino? Sì. Mi immagino ancora lì? Certo!“. Parole secche che danno un quadro ben definito di quelle che sono le intenzioni del giocatore transalpino, in scadenza di contratto nel 2023.