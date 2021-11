Le Nazionali sorridono ad Allegri: tripla gioia a centrocampo

La Juventus e Massimiliano Allegri possono sorridere. Dalle Nazionali arrivano i gol dei centrocampisti: tris di reti stasera

Ad Aaron James Ramsey basta tornare in Galles per mostrare al mondo di che pasta è fatto. L’ex centrocampista dell’Arsenal continua ad essere un oggetto misterioso alla Juventus ma in patria è tutta un’altra storia.

Ramsey, impegnato stasera al Cardiff City Stadium, ha trascinato la sua Nazionale al successo contro la Bielorussia per 5 a 1. Il centrocampista è stato così autore di una doppietta (un gol dal dischetto).

Non solo Ramsey

Il gallese non è stato l’unico giocatore della Juventus in rete in serata. Anche Rabiot, non proprio tra i calciatori più amati dai tifosi bianconeri, è stato protagonista con la maglia della Francia, nell’8 a 0 contro il Kazakistan.

Rabiot, schierato titolare da Deschamps, ha realizzato il sesto gol dell’incontro. Massimiliano Allegri, dunque, riabbraccerà due calciatori con il morale a mille.