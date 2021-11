Juventus, ko e bufera: “Superpagato e sempre infortunato”

La sosta per le nazionali non porta benissimo a Paulo Dybala, finito nuovamente ko con la sua Argentina. I tifosi non l’hanno presa bene

Brutte notizie per la Juventus da questa sosta per le nazionali. Le gare della scorsa notte hanno portato in dote gli infortuni di Bentancur e soprattutto Paulo Dybala, che era tornato peraltro titolare con l’Albiceleste a distanza di due anni dall’ultima volta risalente al novembre 2019. Il numero 10 di Allegri ha incassato un problema muscolare e non è rientrato dopo l’intervallo.

Nel primo tempo anche l’assist per il gol decisivo di Di Maria, ma questo ennesimo problemino fisico inizia ad insinuare qualche dubbio anche tra una piccola parte dei tifosi della Juventus.

Juventus, troppi infortuni per Dybala: la riflessione dei tifosi sul rinnovo

I tanti infortuni di Dybala delle ultime tre stagioni preoccupano, anche in considerazione del rinnovo di contratto ormai vicino alla realizzazione che porrebbe l’argentino al centro del villaggio bianconero ancora per molto tempo.

Proprio un prolungamento importante dal punto di vista economico rappresenta ora una piccola preoccupazione per parte dei tifosi, in virtù delle problematiche fisiche troppo spesso occorse allo stesso Dybala, criticato sui social:

#Dybala è troppo fragile. Il progetto Juve non può avere al suo centro un giocatore fragile, risulterebbe fragile anch’esso. — Stefano (@Stefano20691921) November 13, 2021

Per me #dybala andrebbe rinnovato per 3 anni, e poi allo scadere si vede per i 5. Tatticamente è il migliore e non si discute, ma considerando la frequenza con cui si infortuna e che aumenta col passare degli anni, rischiamo di trovarci l’ennesimo superpagato sempre infortunato😕 — sofia🦓 (@cuorejuventiino) November 13, 2021

Tre anni da infortunato.. Non male #Dybala — sandroneee (@84Sandroneee) November 13, 2021

Se il problema muscolare venisse confermato a #Dybala da tifoso mi dispiacerebbe perderlo,ma da dirigente ci penserei mille volte prima di firmare un rinnovo con lui fino al 2026 #Juventus — DragonJ (@j_7ragon) November 13, 2021

Lo sappiamo tutti che “un piccolo problema” poi si tratterà di almeno un mese #Dybala #Bentancur — Gloria_ (@Gloriajadore) November 13, 2021