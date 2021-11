CMIT TV | Top e Flop Italia: GUARDA la diretta delle 16!

Nuovo appuntamento alle 16 su CMIT TV con Top e Flop dopo la sfida dell’Italia: segui la diretta su Twitch

La CMIT TV riparte oggi pomeriggio con un nuovo appuntamento sui Top e Flop dell’ultima sfida giocata dall’Italia di Roberto Mancini e pareggiata in casa contro la Svizzera. Analisi della partita degli azzurri e giudizi sui protagonisti come sempre in diretta sul nostro canale Twitch. Sempre con aggiornamenti legati al campo e al calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Marco Giordano, affiancato dal nostro Andrea Gariboldi. In collegamento ci sarà anche come ospite Fabio Massimo Splendore.