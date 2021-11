Caso Donnarumma, lo sfogo: “La situazione mi disturba. Fa male”

Il dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas sta contraddistinguendo la stagione del portiere dell’Italia che spera di uscirne presto

Archiviato il pari contro la Svizzera, Gigio Donnarumma ai microfoni di ‘TNT Sports Brasil’ oltre a commentare la corsa Mondiale dell’Italia, si è soffermato anche sulla sua situazione a Parigi.

La sfida costante con Navas per la porta non è troppo gradita da Donnarumma: “Non disturba le mie prestazione. Sicuramente disturba me perchè non è assolutamente facile”… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO!