Qatar 2022, Italia di Mancini qualificata ai Mondiali se…

Qualificazione rimandata all’ultima giornata per l’Italia. Gli azzurri di Mancini chiamati a tenere sotto controllo il risultato della Svizzera

Non basterà vincere all’Italia, all’ultima giornata contro l’Irlanda del Nord, per conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Gli azzurri di Mancini si presenteranno all’ultima giornata in posizione di vantaggio ma dovranno tenere sotto controllo il risultato della Svizzera, appaiata al primo posto. A far strappare il pass per il Qatar potrebbe essere, infatti, la differenza reti. Ricordiamo che si qualificherà solamente chi arriverà al primo posto. La seconda classificata dovrà fare i playoff per strappare il pass.