Lutto nel mondo del calcio: è morto Ermanno Pieroni

Giornataccia per il mondo del calcio che saluta anche Ermanno Pieroni, ex dirigente sportivo tra le altre del Perugia di Gaucci

Lo sport italiano dopo aver perso Giampiero Galeazzi è costretto a piangere un’altra scomparsa. Ci ha infatti purtroppo lasciati all’età di 76 anni Ermanno Pieroni, ex dirigente sportivo da tempo malato. Ricordato anche per essere stato presidente dell’Ancona in Serie A.

L’ultimo incarico in carriera, fino a marzo 2021, è stato quello di consulente esterno con l’Anconitana dopo essere stato all’Arezzo club con cui ha lavorato dal 2005 al 2007 e poi dal 2018 al 2020. La stessa società gli ha anche dedicato un messaggio sul proprio sito: “La Società Sportiva Arezzo partecipa al dolore della famiglia Pieroni, per la scomparsa all’età di 76 anni di Ermanno. La Società Sportiva Arezzo in questo difficile momento esprime le proprie condoglianze alla moglie Mariolina, alla figlia Letizia e ai familiari dell’ex dirigente amaranto”. Pieroni, ex arbitro, dirigente, direttore sportivo e presidente è stato anche uomo di fiducia della famiglia Gaucci a Perugia.