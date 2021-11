Italia, a gamba tesa su Chiellini: “Non può farlo in Nazionale”

Polemiche su Giorgio Chiellini, il capitano della Nazionale contestato per il suo comportamento: dichiarazioni forti

Sarà un’assenza pesante, quella di Giorgio Chiellini, nello ‘spareggio’ tra Italia e Svizzera per un posto ai Mondiali 2022. Tra i diversi infortunati di questo momento, Mancini dovrà rinunciare anche al capitano, colonna della difesa azzurra.

Il suo contributo in campo alle fortune della Nazionale è incontestabile. Ma il comportamento del difensore della Juventus non riscontra sempre consensi. In particolare, c’è chi replica duramente alle sue ultime affermazioni.

Pistocchi contro Chiellini: “Non può parlare così della Superlega, intervenga Gravina”

Nel mirino finiscono le frasi di Chiellini sulla Superlega e sul format dei campionati. Dichiarazioni che non sono andate giù al giornalista Maurizio Pistocchi, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha replicato molto duramente ai concetti espressi dal giocatore della Juventus.

“Trovo molto discutibile il suo comportamento – ha spiegato – Chiellini smentisce il comportamento della sua stessa federazione, mentre si trova in ritiro come capitano dell’Italia. Gravina aveva minacciato la Juventus se non fosse uscita dalla Superlega, poi è cambiato tutto per via del tribunale di Madrid. E’ vero che in questo paese c’è libertà di opinione. Ma se Chiellini pensa che la soluzione ai debiti della Juventus sia la Superlega, non può farlo quando rappresenta la Nazionale”.