Italia-Svizzera, le scelte obbligate di Roberto Mancini

Le ultime su Italia-Svizzera, gara di qualificaizone ai Mondiali 2022 in programma stasera, e le probabili formazioni

Italia-Svizzera è una partita decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Stasera, allo stadio Olimpico, la Nazionale di Mancini è chiamata alla vittoria per avvicinarsi aritmeticamente alla grande competizione internazionale che si svolgerà l’anno prossimo in Qatar.

Molteplici saranno le assenze pesanti nella formazione nostrana. A partire dalla difesa, dove Acerbi sostituirà l’infortunato Chiellini, fino all’attacco, dove Belotti prenderà il posto di Immobile. In mezzo al campo dovrebbe invece esserci posto per il trio formato da Barella, Jorginho e Locatelli. Nella formazione ospite, invece, il Ct Yakin dovrebbe schierare Shaqiri come ‘falso 9’. Anche Freuler e Rodriguez, tra i giocatori svizzeri provenienti dalla Serie A, dovrebbero partire dal primo minuto.

Le Probabili formazioni di Italia-Svizzera

A dirigere il match sarà l’arbitro inglese Taylor. Il fischio di inizio è previsto stasera a Roma alle ore 20.45. Queste le probabili formazioni di Italia-Svizzera:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Mancini.

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria, Sow; Steffen, Okafor; Shaqiri. Ct: Yakin.