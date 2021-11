L’Italia fermata dalla Svizzera all’Olimpico. Ora c’è il rischio di dover fare i playoff. La situazione

Si complica la qualificazione ai prossimi Mondiali dell’Italia, dopo il pareggio di stasera. Gli azzurri di Roberto Mancini, campioni d’Europa in carica, rischiano di dover passare dai playoff per volare in Qatar.

Tutto dipenderà dall’ultimo turno. Bisognerà vincere (se dovesse farlo anche la Svizzera) e mantenere una migliore differenza reti (per adesso è +2). L’Italia giocherà in trasferta contro l’Irlanda del Nord, gli elvetici contro la Bulgaria.

La partita

Bonucci e compagni, stasera, non sono andati oltre il pareggio contro la Svizzera. Primo tempo in difficoltà per l’Italia che subisce il gol di Widmer, che batte un Donnarumma, non proprio incolpevole. Il pareggio arriva con un colpo di testa di Di Lorenzo, su punizione di Insigne, al 36′.

Nel secondo tempo Roberto Mancini manda in campo subito Domenico Berardi e Sandro Tonali. Grazie, soprattutto a quest’ultimo, gli azzurri giocano meglio, provando l’assalto finale. L’Italia ha l’occasione, al 90′, di portare a casa i tre punti, con Jorginho ma il centrocampista dal dischetto tira alle stelle. La Svizzera tiene, così, alto il muro, riuscendo ad ottenere il pareggio.

Italia-Svizzera 1-1: 11′ Widmer, 36′ Di Lorenzo

Irlandadel Nord-Lituania 1-0: autogol Satkus

CLASSIFICA: Svizzera punti 15, Svizzera 15, Bulgaria 8, Irlanda del Nord 8, Lituania* 3.

*Una partita in più