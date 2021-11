Italia-Svizzera, due stroncati: “Imbarazzante! Nemmeno in Serie B”

Il primo tempo di Italia-Svizzera si è aperto con il gol di Widmer. Di Lorenzo ha poi ristabilito la parità ma le critiche non sono mancate

Non è iniziato proprio nel migliore dei modi il match dell’Olimpico, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, tra Italia e Svizzera.

Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie ad una rete dell’ex Udinese, Widmer. Il calcio dell’esterno non sembrava proprio essere imparabile, così a finire nel mirino della critica è stato soprattutto Donnarumma.

Non solo Donnarumma

Il portiere del Psg non è apparso pronto, un po’ come tutta la retroguardia, che avrebbe dovuto proteggerlo. Tra gli azzurri, però, a salvarsi sono davvero in pochi, nonostante il pareggio di Di Lorenzo. Male anche Andrea Belotti, altro calciatore criticato sui social pesantemente.

Che bella fine che sta facendo Donnarumma #ItaliaSvizzera — Gianluca (@odioiritornelli) November 12, 2021

Donnarumma comunque mi sembra parecchio peggiorato — €nZø (@_enz29) November 12, 2021

Donnarumma: prende gol su un tiro centrale

Telecronisti Rai: Imparabile — Zeta Punto (@boats_459) November 12, 2021

Lo dico, per me Belotti è uno dei giocatori più sopravvalutati della Serie A. — Cla (@moltoturbolento) November 12, 2021

vedere uno come belotti titolare in nazionale quando al massimo.potrebbe fare il panchinaro in serie b, è imbarazzante..

😏😏 — Bettina piccardo (@BettinaPiccardo) November 12, 2021

Belotti è qualcosa di imbarazzantrq ma secondo i tifosi del torino è un fenomeno ahhaahhahaha — È un down del Milan o della Lazio (@villarism0) November 12, 2021