DIRETTA qualificazioni Mondiali, Italia-Svizzera | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra l’Italia di Mancini e la Svizzera di Yakin in tempo reale

L’Italia ospita la Svizzera a Roma nella penultima giornata del gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Da un lato gli Azzurri di Mancini puntano a bissare il successo ottenuto in questo stesso stadio a giugno ad Euro2020 per blindare la qualificazione. Dall’altro gli elvetici di Yakin potrebbero accontentarsi di bissare il pareggio dell’andata per poi giocarsi tutto nell’ultimo turno a distanza in programma lunedì. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Svizzera

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. CT Yakin

CLASSIFICA: Italia punti 14, Svizzera 14, Bulgaria* 8, Irlanda del Nord 5, Lituania* 3.

*Una partita in più