Diretta Irlanda U21-Italia U21 | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale l’impegno dell’Italia Under 21 in casa dell’Irlanda

Seconda in classifica nel Gruppo F con dieci punti in quattro partite, l’Italia Under 21 è attesa oggi dalla sfida contro i pari età dell’Irlanda. Una sfida da vincere per rimanere attaccati alla Svezia, ma anche per evitare di essere raggiunti in graduatoria dagli avversari di oggi in caso di sconfitta. Il Ct Paolo Nicolato avrà a disposizione tutti i pezzi forti per la trasferta di Dublino, con fischio d’inizio alle 18.30. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Irlanda U21-Italia U21

IRLANDA (4-2-3-1): Maher; O’Brien, McGuinness, Bagan; O’Connor, Kilkenny, Conventry, Wright; Smallbone, Noss; Whelan. All. Crawford

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Cambiaso; Ricci, Rovella, Esposito; Vignato, Lucca, Colombo. All. Nicolato

CLASSIFICA GRUPPO F: Svezia 11; Italia 10; Montenegro 7; Irlanda 7; Bosnia 5; Lussemburgo 1