Barcellona, UFFICIALE il ritorno di Dani Alves: quando potrà giocare

Xavi accoglie un suo ex compagno di squadra: è ufficiale il ritorno di Dani Alves nella squadra blaugrana

Continuano gli spiragli di rivoluzione da parte di Xavi dopo esser stato annunciato come nuovo tecnico del Barcellona. Dopo aver imposto delle regole ben precise per gli allenamenti e aver annullato un’intervista di Pique con un’emittente spagnola, adesso il tecnico può sorridere per il ritorno in squadra di un suo ex compagno di squadra, proprio in maglia blaugrana.

Barcellona, UFFICIALE il ritorno di Dani Alves

Si tratta di Dani Alves, che dopo cinque anni torna, così, a vestire la maglia del Barcellona. “Un culer torna a casa” scrive su Twitter la squadra catalana, con l’accordo che è stato trovato fino a fine stagione. Maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime ore.

Il brasiliano sarà a disposizione di Xavi già dalla prossima settimana, ma dovrà attendere gennaio per poter esordire in campionato: un mese di tempo per mettersi in forma, ma anche un mese di tempo per poter entrare al meglio nelle dinamiche di spogliatoio, portando la sua mentalità esperta e vincente. Svincolatosi a settembre dal San Paolo, Alves torna in Europa dopo esser tornato in Brasile nel 2019, dopo il saluto al Paris Saint-Germain.