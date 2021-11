Qualificazioni Mondiali 2022: fermato Ronaldo, la Spagna sorpassa Ibra

Germania a valanga, stop per Portogallo e Svezia: tre gironi si decideranno all’ultima giornata con veri e propri spareggi

Tutto all’ultima giornata: sono ben tre i gironi che, ad oggi, vedranno decidere la prima classificata e quindi la Nazionale che si qualificherà ai Mondiali 2022 nel turno che chiude i gironi. Portogallo-Serbia, Spagna-Svezia e Croazia-Russia saranno sfide da dentro o fuori.

Ronaldo ci arriva sprecando un’opportunità importante di presentarsi con due punti di vantaggio all’ultima gara: soltanto un pareggio in Irlanda così alla sfida con la Serbia ci si presenterà con le due squadre a 17 punti. Sorpasso Spagna sulla Svezia: Ibra perde in Georgia mentre Sarabia lancia Luis Enrique con le Furie Rosse ora prime con un punto di distanza. Vincono a valanga anche Russia e Croazia che ora si sfideranno per il primo posto domenica. Successo rotondo per la già qualificata Germania: 9-0 al Liechtenstein.

Risultati e classifiche Qualificazioni Mondiali 2022

AZERBAIGIAN-LUSSEMBURGO 1-3: 67′ e 90’+1 Gerson Rodrigues (L), 78′ Thill (L), 82′ Salahli (A)

IRLANDA-PORTOGALLO 0-0

CLASSIFICA: Serbia 17, Portogallo 17, Lussemburgo 9, Irlanda 6, Azerbaijan 1

GRUPPO B

GEORGIA-SVEZIA 2-0: 61′ e 77′ Kvaratskhelia

GRECIA-SPAGNA 0-1: 26′ Sarabia

CLASSIFICA: Spagna 16, Svezia 15, Grecia 9, Georgia 7, Kosovo 4

GRUPPO H

RUSSIA-CIPRO 6-0: 4′ e 87′ Yerokhin, 55′ Smolov, 56′ Mostovoy, 62′ Sutormin, 82′ Zabolotny

MALTA-CROAZIA 1-7: 6′ Perisic (C), 22′ Caleta-Car (C), 31′ Brozovic aut. (M), 39 Pasalic (C), 45’+1 Modric (C), 47′ e 64′ Majer (C), 53′ Kramaric (C)

SLOVACCHIA-SLOVENIA 2-2: 18′ Zajc (SVN), 58′ Duda rig. (SVK), 62′ Mevlja (SVN), 74′ Strelec (SVN)

CLASSIFICA: Russia 22, Croazia 20, Slovacchia 11, Slovenia 11, Malta 5, Cipro 5

GRUPPO J

ARMENIA-MACEDONIA DEL NORD 0-5 (

22′ Trajkovski, 36′, 67′ su rig. e 90′ Bardhi, 79′ Ristovski

GERMANIA-LIECHTENSTEIN 9-0: 11′ Gundongan rig., 20′ Kaufmann aut., 22′ e 49′ Sane, 23′ Reus, 76′ Muller, 81′ Baku, 86′ Muller, 89′ Goppel

ROMANIA-ISLANDA 0-0

CLASSIFICA: Germania 24, Macedonia del Nord 15, Romania 14, Armenia 12, Islanda 9, Liechtenstein 1