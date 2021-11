Coronavirus, bollettino 11 novembre: 8.569 nuovi casi, 67 i morti

Coronavirus, bollettino 11 novembre: numeri in aumento nel report quotidiano diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute

Numeri ancora in aumento per quanto concerne i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, registrati 8.569 nuovi contagi, ieri erano stati 7.891. Superano quota mille i contagi giornalieri in Lombardia (1.066) e Veneto (1.077), cifra di poco inferiore per quanto riguarda la Campania (959).

Sale di altre 67 unità il dato dei decessi, con il totale aggiornato da inizio pandemia a 132.618. Si riscontra un aumento anche nei ricoveri ospedalieri, passati dai 3.447 di ieri ai 3.509 di oggi (+ 62). Terapie intensive stabili sul totale (423 ieri, oggi 422), ma con 37 nuovi ingressi nella giornata di oggi. Oltre 4mila gli attuali positivi in più (ieri 102.859, oggi 106.920). I guariti di oggi sono invece 4.569.