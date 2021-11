Ancora una defezione importante per l’Italia in vista del decisivo match della Qualificazioni al prossimo Mondiale contro la Svizzera

Niente da fare neanche per Giorgio Chiellini. Oltre ad Immobile, che ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale, anche il capitano dell’Italia non sarà disponibile per la decisiva sfida delle Qualificazioni Mondiali di venerdì sera contro la Svizzera.

Il difensore della Juventus non è infatti recuperabile per la gara dell’Olimpico, dopo l’affaticamento muscolare all’adduttore accusato nel riscaldamento del match di sabato scorso in campionato tra i bianconeri e la Fiorentina. Non arrivano quindi buone notizie da Coverciano per Roberto Mancini che perde un altro tassello importante, con il Ct azzurro campione d’Europa che adesso nel pacchetto arretrato dovrà scegliere tra Bastoni e Acerbi per sostituire Chiellini al fianco di Bonucci per il fondamentale incrocio contro la Svizzera.