Calciomercato, la Juventus e il colpo top secret: spunta il retroscena

La Juventus ha provato a realizzare un colpo top secret nell’ultima sessione di calciomercato: spunta un retroscena inaspettato

La sosta può aiutare ulteriormente la Juventus e Massimiliano Allegri. Dopo la decisione di mandare i suoi in ritiro, in seguito agli scivoloni con Sassuolo e Verona, la squadra ha mostrato segnali di ripresa. Vittoria convincente contro lo Zenit e successo di corto muso ai danni della Fiorentina. La società, dal canto suo, continua a riflettere sul calciomercato per potenziare la rosa nel prossimo futuro, in particolare il centrocampo.

A questo proposito, spunta un retroscena inaspettato. Stando a quanto riferisce ‘Sky’, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe provato concretamente a prendere in gran segreto il gioiello Aurelien Tchouameni la scorsa estate.

Calciomercato Juventus, spunta il retroscena su Tchouameni

Fino all’ultimo minuto, la Juventus ha tentato di strappare il classe 2000 al Monaco, tant’è che aveva inviato un emissario a Montecarlo per il suo acquisto. I bianconeri hanno avanzato un’offerta in stile Locatelli – cioè un prestito con riscatto già fissato -, ma senza successo.

Il colpo top secret dei piemontesi potrebbe essere solo rimandato, visto che si tratta di un vero e proprio pallino. Forse già a gennaio, ma dovrà necessariamente uscire un centrocampista, come Arthur o Ramsey.