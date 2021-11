Il Psg affronta un nuovo pesante attacco: questa volta è un italiano a finire nel mirino della critica transalpina

Al Paris Saint-Germain le polemiche sono come i campioni: non mancano mai. Tra il rinnovo di Mbappe che non arriva, il caso Sergio Ramos e il ballottaggio continuo tra Donnarumma e Keylor Navas, a Parigi non mancano mai le discussioni. L’ultima in ordine di tempo vede come bersaglio di una critica feroce Marco Verratti, attualmente fermo per infortunio.

Il centrocampista abruzzese finisce nel mirino di Daniel Riolo che a ‘RMC Sport’ non risparmia una dura accusa all’italiano: “Al Psg parliamo da mesi degli stessi argomenti e non c’è risposta: è incredibile. Che sia un 4-3-3 o un 4-2-3-1 o ancora un 3-5-2, è impossibile scegliere una squadra perché ci sono troppi infortuni più un peso morto: Verratti“. Il giornalista continua: “E’ un giocatore importante per il Psg ma Pochettino non può costruire la squadra perché è spesso assente e quando manca occorre trovare alternative”.

Psg, Verratti sotto accusa: “E’ una m…”

Riolo continua nella sua critica a Verratti che dovrebbe essere messo fuori squadra: “In questa stagione ha fatto una sola grande partita, contro il Manchester City. Ma con questi dati cosa vuoi costruire? Il Psg dovrebbe pensare ad un gioco senza di lui: la squadra è arrivata in finale di Champions senza di lui. Per un’intera stagione, Verratti è una m…, l’evoluzione del Psg è bloccata dalla sua presenza”.