Svolta in panchina: pronto un ex collaboratore di De Zerbi

Cambio in panchina in casa Fenerbahce vista la situazione attuale della squadra turca. Pronto un italiano

Vive settimane piuttosto complicate il Fenerbahce che ha messo a referto appena una sola vittoria raccolta nelle ultime sei partite disputate, portando così il distacco dalla capolista Trabzonspor in campionato a ben 10 punti. Un divario troppo importante per la compagine turca che ha deciso di dare una scossa alla propria panchina.

Come confermato anche da ‘Sky’, il Fenerbahce avrebbe deciso di puntare forte su Francesco Farioli per il prosieguo della stagione. Si tratta di un ex collaboratore di Roberto De Zerbi, che da due anni è in Super Lig, prima nelle vesti di vice all’Alanyaspor, e da marzo come coach in carica al Karagumruk. Prima la salvezza e poi ben 19 punti in queste prime 12 uscite per Farioli che era stato valutato dal Fenerbahce già in estate, così come in Italia dallo Spezia. Nel suo contratto c’è inoltre una clausola che favorirebbe l’addio a stagione in corso. A tal proposito è in programma un incontro tra dei due club per il passaggio di consegne.