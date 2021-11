La capolista rompe gli indugi: Juventus, sì alla cessione a gennaio

La Juventus potrebbe dire addio ad un suo calciatore: la capolista lo ha messo nel mirino, offerta per gennaio

Gennaio si avvicina e per la Juventus arriverà il momento di fare delle scelte. Allegri cerca rinforzi per rendere più omogenea e qualitativa la rosa bianconera e allo stesso tempo alcune cessioni sono inevitabili per alleggerire il monte ingaggi e mandare a giocare chi in questa prima parte di stagione non ha trovato posto.

Tra i possibili partenti figura anche un calciatore che è stato vicino all’addio anche in estate e che ora potrebbe dire sì alla cessione. Il nome è quello di Luca Pellegrini, 22enne, terzino sinistro che in stagione ha collezionato appena tre presenze per un totale di 110 minuti in campo. Una situazione che spingerà l’esterno a prendere in considerazione eventuali offerte ed una potrebbe essere in arrivo.

Calciomercato Juventus, Pellegrini in Turchia

Come si legge su ‘Sabah’ il Trabzonspor, capolista indiscusso del campionato turco con sette punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, vuole puntellare la rosa con un terzino sinistro. Il nome in cima alla lista è Ugur Ciftci del Sivasspor ma il piano B è proprio Luca Pellegrini.

La società turca provò a convincerlo già in estate, incassando il no del calciatore, ma ora le cose sarebbero diverse. Come si legge sul quotidiano turco, infatti, il terzino sarebbe pronto ad accettare la destinazione estera in caso di offerta del Trabzonspor.