Non tutti gli investimenti della Juventus degli ultimi anni hanno pagato i giusti dividendi. Uno di questi potrebbe chiedere la cessione

Nel corso delle ultime stagioni la Juventus ha fatto registrare un sensibile calo rispetto alla squadra schiacciasassi capace di vincere 9 scudetti di fila. Qualche scelta anche dal punto di vista del calciomercato non ha pagato fin qui nel modo più corretto, e non sono da escludere cessioni nelle prossime sessioni. In particolare non ha convinto Dejan Kulusevski arrivato un paio d’anni fa dall’Atalanta dopo la stagione folgorante al Parma che aveva attirato l’attenzione anche di altri top club come Real Madrid e Barcellona.

Kulusevski sembra aver congelato il proprio percorso di crescita nelle stagioni in bianconero, ed anche la situazione complessa che vive la squadra di Allegri di certo non aiuta. Intanto lo svedese è anche indietro nelle gerarchie interne dell’allenatore toscano che preferisce oltre a Chiesa anche Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Kulusevski chiede di lasciare: ci pensa Laporta per gennaio

11 presenze senza sussulti fin qui in campionato per Kulusevski che ha raccolto un minutaggio non particolarmente esaltante con solo tre apparizioni dal primo minuto in Serie A. Secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, alla luce della situazione attuale, il centrocampista svedese avrebbe chiesto di poter partire.

Il portale spagnolo inoltre evidenzia come Joan Laporta abbia impiegato poco ad interessarsi al caso Kulusevski con il quale vorrebbe rinforzare la trama offensiva del Barcellona. L’opzione piace molto in Catalogna anche perchè potrebbe arrivare in prestito, anche se sarà Xavi a decidere eventualmente il futuro dello svedese. Il ragazzo darebbe eventualmente l’ok al Barça.