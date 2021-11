Serie A, il presidente di Lega Paolo Dal Pino attacca Cts e Governo sulla capienza degli stadi e indica i possibili effetti negativi

Ancora negli occhi il grande spettacolo di pubblico di ieri sera a San Siro per Milan-Inter, ma per il momento il Cts e il Governo non concedono ancora l’apertura degli stadi al 100 per cento della capienza.

Una decisione che non trova d’accordo Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, che ha espresso in maniera forte il suo dissenso a ‘La Politica nel Pallone’, programma radiofonico di ‘GR Parlamento’. A suo avviso, il calcio risulta in questa fase troppo penalizzato e potrebbe pagarne lo scotto nel prossimo futuro.

Serie A, il monito di Dal Pino: “Se continua così i tifosi non si stupiscano”

“Il green pass è una misura fondamentale, ma deve valere – spiega – Tenere i cinema aperti al 100 per cento e gli stadi ancora al 75 per cento non ha senso. Il calcio è un’industria che compete a livello internazionale, i dati dei contagi sono migliori di quelli dell’Inghilterra e simili a quelli della Spagna. Il derby di ieri e le partite di Champions avrebbero potuto generare ben altri incassi. Poi i tifosi non si stupiscano se le squadre dovranno vendere giocatori per competere”.