“Non ha senso”: la decisione su Messi fa infuriare Leonardo

Leonardo va all’attacco su Lionel Messi: la decisione presa non va giù al direttore sportivo del Paris Saint-Germain

Fuori causa negli ultimi due match ufficiali a causa di un problema fisico, Lionel Messi risponderà alla convocazione dell’Argentina per i prossimi impegni internazionali. Il ct Scaloni lo ha convocato nonostante gli acciacchi e questa decisione non è andata giù al Psg ed in particolare a Leonardo.

In alcune dichiarazioni riportate da ‘Le Parisien’, il direttore sportivo parigino è andato all’attacco: “Siamo contrari a lascia andare in Nazionale un giocatore che è in fase di recupero o non sta bene. Una situazione del genere non ha senso”. Leonardo chiama in causa anche la Fifa: “Deve stabilire delle normative su questo. Messi da quando è arrivato al Psg ha trascorso più tempo con la Nazionale che con noi. Ora andrà di nuovo in Argentina nonostante il problema muscolare”.

Leonardo contro le Nazionali per Messi

Un attacco in piena regola quello di Leonardo che non è certo l’unico dirigente che si lamenta per le Nazionali. Una situazione resa ancora più complicato dalla compressione del calendario dovuta al Covid.