Incubo infortuni in Nazionale: guaio muscolare per il centrocampista!

Inizia l’incubo infortuni con le Nazionali. Dal ritiro della Francia non arrivano buone notizie per il calciatore, che ha subito un guaio muscolare

I giocatori hanno lasciato i club per volare in Nazionale. Sono iniziati oggi i ritiri in vista dei prossimi match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Le squadre di club incrociano le dita, sperando di riabbracciare, fra dieci giorni, i propri calciatori senza problemi fisici.

Primo stop

Ma l’incubo infortuni è già cominciato: dal ritiro della Francia – come riporta RMCSport – non arrivano buone notizie per Paul Pogba, che ha interrotto l’allenamento odierno, rientrando negli spogliatoi, per un guaio muscolare alla coscia destra. Smorfie di dolore che non lasciano ben sperare in vista dei prossimi match. Si attendono novità in merito ma non è da escludere che lasci la Nazionale.