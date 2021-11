Serie A | Il Verona ferma il Napoli, Lazio sul velluto

Nelle due gare delle 18 del campionato di Serie A vittoria agevole per la Lazio contro la Salernitana, mentre il Verona ferma il Napoli

Come lo scorso anno, i fantasmi gialloblù si ripresentano al Maradona. Cambiano gli allenatori, ma non il risultato: Napoli-Verona finisce 1-1. L’incubo partenopeo questa volta si chiama Giovanni Simeone, che apre le marcature in quello che è l’1-1 finale. I gol arrivano entrambi nel primo tempo. Al 13′ la sblocca l’argentino, ma Di Lorenzo trova il pareggio cinque minuti più tardi.

Nella ripresa il Verona resta in dieci nei minuti finali con il rosso al neo-entrato Bessa e anche all’altro neo-entrato Nikola Kalinic. Nonostante il palo colpito da Mertens nel finale su punizione, il risultato non cambierà più.

Vince invece agevolmente la Lazio, che supera per 3-0 la Salernitana. Pratica archiviata già nella prima frazione con i gol biancocelesti siglati da Immobile e Pedro. Nella ripresa arriva la gioia anche per Luis Alberto. Vittoria agevole per i biancocelesti, che scavalcano la Roma e salgono al quinto posto.

NAPOLI-VERONA 1-1: 13′ Simeone (V), 18′ Di Lorenzo (N)

LAZIO-SALERNITANA 3-0: 31′ Immobile, 36′ Pedro, 69′ Luis Alberto

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 32 punti; Milan* 31; Inter* 24; Atalanta 22; Lazio 21; Roma 19; Fiorentina, Bologna e Juventus 18; Verona ed Empoli 16; Sassuolo, Udinese e Torino 14; Venezia 12; Spezia 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana 7; Cagliari 6.