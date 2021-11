Forfait improvviso, lascia il ritiro: Spalletti deve rinunciarci

Forfait dell’ultimo minuto per il Napoli: il calciatore ha già lasciato il ritiro dopo aver avuto un problema fisico

Problema fisico e niente Napoli-Verona. Dopo aver recuperato Osimhen, Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, tutti disponibili per la gara di questo pomeriggio, Luciano Spalletti deve fare i conti con un forfait dell’ultimo momento.

E’ lo stesso club azzurro a comunicarlo con un tweet pubblicato poco fa: “Faouzi Ghoulam lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match Napoli-Verona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte”. L’algerino non ci sarà quindi al ‘Maradona’ questo pomeriggio anche se non era dato tra i titolari: di rientro da un lungo stop, l’ennesimo di una carriera martoriata dagli infortuni, l’esterno in stagione ha giocato appena tre minuti.

Napoli-Verona, out Ghoulam: la probabile formazione

L’assenza di Ghoulam va ad unirsi a quelle di Koulibaly (squalificato) e Manolas (fuori per infortunio). Le scelte di Spalletti in difesa sono già fatte con Ospina in porta e il quartetto Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo ritorna Fabian Ruiz, assente in Europa League, affiancato dall’insostituibile Anguissa. Sulla trequarti Insigne, Zielinski e Politano, con Osimhen punta centrale.

La probabile formazione di Napoli-Verona (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.