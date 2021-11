Cagliari in crisi: spunta l’ipotesi clamorosa | Il tecnico allo stadio

Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, Mazzarri confermato ma spunta un’ipotesi clamorosa: il tecnico allo stadio

Il Cagliari non riesce a risollevarsi. Contro l’Atalanta è arrivato il quarto ko consecutivo e l’ultimo posto in classifica preoccupa non poco. L’arrivo di Walter Mazzarri in panchina non ha portato alla svolta sperata. Il tecnico toscano è stato pubblicamente confermato dalla dirigenza, ma questo non è bastato per tenere lontane le voci su un possibile nuovo ribaltone in arrivo.

In particolare sull’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ si parla di un duro confronto avvenuto prima della gara tra il presidente Giulini e la squadra. Il patron non si è presentato allo stadio per assistere alla partita. Sugli spalti, si legge sempre sulla rosea, “doveva esserci Fabio Liverani. Che sia lui l’ultima clamorosa mossa?”

Calciomercato Cagliari, Mazzarri confermato ma spunta Liverani

Di certo c’è che il rendimento del Cagliari di Mazzarri non è stato quello sperato e che le due settimane di pausa potrebbero essere ideali per un nuovo cambio in panchina. Dalla società però il tecnico è confermato. Se la settimana scorsa Giulini lo aveva definito la “certezza” del club sardo, ieri il direttore generale Passanti aveva ribadito la fiducia in Mazzarri spiegando che “da qui a dicembre, potrà valutare con il ds Capozucca i calciatori che meritano di stare nel Cagliari”.