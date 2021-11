“Umiliato da Ancelotti”: occasione d’oro per la Juventus a gennaio!

Occasione d’oro per la Juventus in vista del calciomercato di gennaio, Hazard si sentirebbe umiliato da Ancelotti al Real Madrid

Poche volte titolare, in questa stagione Eden Hazard ha raccolto soltanto dieci presenze con la maglia del Real Madrid.

Il campione belga è ancora a secco di marcature e ha realizzato soltanto un assist nelle sue altalenanti prestazioni. Carlo Ancelotti, nonostante i molteplici complimenti esternati nelle varie conferenze stampa, non gli ha assegnato un ruolo chiave nel suo progetto tecnico-tattico. Così, scrive ‘dondiario.com’, “Hazard si sente umiliato da Ancelotti”. Una situazione difficile che fa lievitare le indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato Juventus, occasione Hazard dal Real Madrid

In questo momento, aggiunge il portale spagnolo, l’idea di Hazard sarebbe quella di continuare l’avventura al Real Madrid. Tuttavia, se Ancelotti continuasse a tenerlo in panchina per molte altre partite, potrebbe ripensare al suo futuro e ascoltare le offerte che gli stanno arrivando col contagocce. Gennaio, del resto, si avvicina e potrebbe portare con sé offerte provenienti anche dall’Italia, in particolar modo dalla Juventus. Proprio i bianconeri sono accostati al giocatore ormai da tempo e sembrano necessitare di rinforzi di qualità nel reparto offensivo. Mentre Hazard attende risposte da Ancelotti, dunque, in campo internazionale si continua a osservare la sua situazione.