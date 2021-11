Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare di campionato e di Fantacalcio

Torna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. Come sempre, a partire dalle ore 14, saremo in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Introdurremo l’importante weekend di Serie A con uno speciale sul Fantacalcio. Commenteremo anche tutte le ultime sui big match tra Juventus e Fiorentina e tra Inter e Milan.Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri Giuseppe Barone e Alessio Lento. Inoltre avremo in collegamento anche Antonio Papa. Come ospiti ci saranno gli esperti di ‘Fantacalcio Bros’.