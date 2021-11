Da domani Xavi sarà il nuovo allenatore del Barcellona. Il catalano ha dovuto lottare con l’Al-Sadd per liberarsi

Xavi difficilmente dimenticherà la giornata vissuta questo venerdì. Dopo giorni di pressing, di mediazioni, di messaggi pubblici e di trattative private, il catalano ha ormai raggiunto il suo scopo, il suo sogno: diventare allenatore del Barcellona.

Da Michel a Cruyff, da Cruyff a Guardiola, da Guardiola a Xavi: la leggenda del calcio totale continua e i blaugrana ritrovano, finalmente, un po’ d’entusiasmo dopo mesi a dir poco tristi.

L’ex centrocampista è riuscito a liberarsi dall’Al-Sadd dopo settimane di tensioni, mentre i suoi agenti redigevano il nuovo contratto col Barça che scadrà il 30 giugno 2024. I dirigenti del club spagnolo Yuste e Alemany hanno concluso con successo la loro missione qatariota e rientreranno a Barcellona sabato, insieme al nuovo tecnico del club e al suo staff.

Calciomercato, il Barcellona e Xavi: una clausola a metà

L’Al-Sadd aveva annunciato nella mattinata di giovedì un accordo basato sul pagamento della clausola rescissoria da 5 milioni di euro da parte del Barcellona, circostanza che gli azulgrana hanno sempre negato. Investire cinque milioni di euro, visto il momento economicamente tragico che vivono i culé, era molto, molto complesso, e in Spagna affermano che l’allenatore e il suo nuovo club abbiano deciso di dividere al 50% la spesa, trovando nuove forme di compensazione nei prossimi anni (tramite eventi commerciali o addirittura amichevoli).

Xavi si aspettava di essere liberato gratis dalla sua ormai ex squadra, che invece ha lottato fino all’ultimo giorno per trattenerlo ancora un altro anno. Ci è rimasto male, ma ormai è andata così: dettagli che erano importanti in queste ore, ma dei quali nessuno si ricorderà da ora in poi. Ciò che conta, è che Xavi sta finalmente tornando a casa. E il Barça, con lui, ritrova la filosofia che l’ha reso un gigante.