Le dichiarazioni di Luciano Spalletti dopo l’importante vittoria del Napoli in casa del Legia Varsavia. Azzurri ora in testa al girone di Europa League

Il Napoli in rimonta affonda il Legia Varsavia e si prende la vetta del Girone C di Europa League: “Stasera la squadra ha fatto una grandissima prestazione – ha detto Spalletti a ‘Sky Sport’ – dimostrando di non saper giocare solo sul velluto. Ho visto una squadra matura”.

Legia-Napoli, Spalletti: “Questo gruppo è fantastico. Squadra da bosco e da riviera”

“Ha funzionato quello che voi chiamato turnover – ha proseguito l’allenatore degli azzurri – Abbiamo sbagliato qualche marcatura preventiva, chi è entrato però ha fatto bene confermando che questo gruppo è fantastico. Volevamo far recuperare uno tra Rrhamani e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Comunque ora, dopo una prestazione così, sarà più semplice smaltire le tossine. Il gol che mi ha emozionato di più? Il rigore come lo ha battuto Mertens non è facile, ma è stato bello vedere anche Ounas riuscire in quello che per lui è normale. Qui ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera”, ha concluso Spalletti.