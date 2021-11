DIRETTA Europa League, Legia-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League, il Napoli di Luciano Spalletti vola a Varsavia per affrontare il Legia

Capolista nel campionato di Serie A, in coabitazione col Milan di Stefano Pioli, il Napoli è ospite del Legia Varsavia per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League, sfida decisiva per il passaggio del turno.

Con 4 punti in classifica, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti, con una vittoria, hanno l’occasione di scavalcare proprio i polacchi padroni di casa, guidati in panchina da Marek Golebiewski, al primo posto in classifica e certificare, in attesa della matematica, l’approdo ai sedicesimi di finale della competizione europea. Calciomercato.it vi offre la cronaca della ‘Pepsi Arena’ di Varsavia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LEGIA-NAPOLI

Napoli (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti

Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josué, Martins, Luquinhas, Mladenovic; Rafael Lopes, Muci. All. Gołębiewski.

CLASSIFICA GRUPPO C: Legia Varsavia 6 punti; Napoli e Leicester 4; Spartak Mosca 3